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هذا ما تحضّر له بكركي قريباً

6
APRIL
2019
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طغى موضوع مناقشة اللجنة الوزارية لخطة الكهرباء هذا الاسبوع على ما عداه من مواضيع ساخنة، لاسيما ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم. إلا أن بكركي التي تحمل على عاتقها ملف النزوح، تتحضّر للقاء موسّع سيعقده البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مع النواب الموارنة قريبًا، على غرار اللقاء الذي عقد في كانون الثاني الماضي، وعلى جدول أعماله بند وحيد “النزوح السوري”.

وكانت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء بكركي الموسّع للنواب الموارنة، وضعت في لقائها الأخير منذ أسبوعين تصورًا موحدًا حول رؤيتها لحل هذه الأزمة، وخلص الاجتماع بقرار يقضي بأن ينقل المجتمعون الأفكار التي تم بحثها الى كتلهم النيابية للتشاور حولها.

وأكد أحد أعضاء اللجنة، لـ”المركزية”، أن “في آخر اجتماع تنسيق في بكركي منذ اسبوعين، تشاورنا في احتمال عقد اجتماع ثان للجنة التنسيق أو الذهاب مباشرة الى اجتماع موسع للنواب الموارنة. وبعد اتصال مع بكركي لمستُ نية لدى البطريرك بالدعوة إلى الاجتماع الموسع مباشرة، من دون تحديد موعده بعد”.

المركزية

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