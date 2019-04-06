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باسيل افتتح مكتبا للتيار في شارع سامي الصلح: الاختلاف في السياسة غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت والمبادىء

6
APRIL
2019
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وطنية - افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والوفد المرافق له في جولته البيروتية اليوم، مكتب بيروت الثانية ل"التيار الوطني الحر" في شارع سامي الصلح- بدارو، في حضور النواب ادغار طرابلس، نقولا صحناوي والكسندر ماطوسيان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، رئيس لجنة تجار بدارو جورج براكس، منسق التيار في بيروت الثانية ناجي الخال وأعضاء المجلس السياسي للتيار وحشد من الحزبيين.

بداية النشيد الوطني، ثم نشيد "التيار الوطني الحر"، فكلمة للخال عرض فيها لأبرز النشاطات التي تقام في منطقة بيروت الثانية.

طرابلسي

ثم تحدث النائب طرابلسي فاستذكر بداية عضو الهيئة التأسيسية في "التيار الوطني الحر" باسكال عزام "الذي انطلق من بيروت الثانية". ورحب بباسيل "في قلب بيروت الثانية التي هي على عهد الرئيس ميشال عون، حيث أتت الأصوات واضحة في الصندوق".

وعن المكتب قال: "هذا البيت أردناه بيتا لبيروت الثانية وللإنسان فيها، نحن نعمل لبناء انسان مسؤول يتحمل المسؤولية الوطنية، محترم ومتعاون". وأضاف: "هذا المكتب ليس مكتب خدمات إنما نعلم الإنسان فيه أن يضحي من أجل لبنان. نعمل فيه أيضا من أجل انسان منضبط في أدائه ومن أجل بناء انسان مثابر. ونحن في مسيرتنا نتعلم من الوزير الشاب والمناضل المهندس جبران باسيل الذي رافقناه منذ أن كان على مقاعد الدراسة، ونأخذه قدوة ونعمل بلا كلل ولا ملل".

وتابع: "في بيروت الثانية خليط طائفي واجتماعي رائع، يجمعهم هذا البيت، وكلنا فخر بتاريخ بيروت الثانية التي وجدت فيها أول جامعة هي الجامعة الأميركية، وأول مستشفى وأول جامعة للبنات والمستشفى العسكري، المدينة الرياضية، قصر الأونيسكو، المتحف الوطني، الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية. بيروت الثانية هي العمل والطبابة والخدمة والناس، وتاريخ بيروت حافل، فهي الإمام اللإوزاعي وساحة النجمة والبرلمان، من هنا نحن نتحمل مسؤولية أن نقدم رسالة التيار في بيروت الثانية، ونحن نفتحر بكل أهل بيروت الثانية".

باسيل

بدوره ألقى الوزير باسيل كلمة توجه فيها للحضور بالقول: "بدارو هي بيروت الثانية، وأنتم تبرزون الصورة الجميلة لبيروت الثانية التي هي نصف عاصمتنا، والتي تمثل التعايش والتعاون بين اللبنانيين، وتمثل أيضا العودة إلى الجذور".

أضاف: "أنتم بدأتم طريقا لا يمكن فيه العودة إلى الوراء، ومثلما افتتحتم مكتبا في بدارو، يجب أن تذهبوا إلى كل مكان ضمن امكانياتكم. فيجب أن تحملوا رسالة التيار الجامع إلى اللبنانيين، وتجوبوا بها كل أحياء بيروت وأهلنا فيها، لنكون في قلب كل شارع في العاصمة، وفي قلب أبناء العاصمة، وليعرف الجميع بأننا اناس محبون".

وختم: "نريد وحدة هذا البلد، ونريد ان نحافظ عليه بتكاتفنا مع بعضنا، ومهما اختلفنا في السياسة هذا غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت وعلى المبادىء وعلى وحدتنا ووحدة العاصمة، فمهما فكرنا بتجزئتها انتخابيا وديموقراطيا، فهذا كله لنا حق به ولكن المهم هي انها عاصمة كل اللبنانيين". 



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