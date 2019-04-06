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آلان عون لإذاعة لبنان: مكافحة الفساد عملية تدريجية ومردودها الاولي استعادة هيبة الدولة

6
APRIL
2019
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اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، ان خطة الكهرباء "على وشك الاقرار الاثنين المقبل، واهميتها تكمن في مدى جدية الافرقاء كافة في تسهيل تطبيقها وتحمل المسؤولية تجاه الاجراءات التي تتخذ لتنفيذها"، وقال: "الوقت حان لايقاف نزيف الدولة على المستوى المالي والأعباء على المواطنين بسبب الكهرباء".

ورأى ان "التجاذبات السياسية منعت اقرار خطة الكهرباء في الماضي، وان الكل اصبح اليوم يتحمل مسؤوليته بسبب الوضع الضاغط على الجميع، وتبقى العبرة بتحمل المسؤوليات اثناء التنفيذ".

واكد ان "الخطة اصبح التوافق عليها موجود بشكل اساسي، وبقيت نقطتان قيد البحث هما موضوع الآلية وتوقيت تشكيل الهيئة الناظمة"، معتبرا ان "الافضل ان يحصل توافق على هذا الملف لاقراره يوم الاثنين".

ولفت الى "حصول تعديلات على الخطة في عملية مسارها، الا ان اساس الخطة لا يزال كما هو منذ ال2010، اي تحسين الانتاج والنقل والجباية والتخلص من الهدر الفني بالاضافة الى انشاء مرحلة موقتة من اجل تغطية العجز المالي، من خلال رفع تعرفة الكهرباء وتخفيف فواتير اشتراكات المولدات من خلال زيادة كهرباء الدولة".

واشار الى "اننا ندفع ملياري دولار سنويا كعجز في الكهرباء، وان الحل المطروح اليوم هو حل متكامل، لم يتغير جوهريا عن كل الخطط"، مشددا على "اهمية جدية القوى السياسية لتغطية تنفيذها، والأهم يوم الاثنين اقرار الخطة والبدء بتنفيذها".

ودعا الى "وقف رمي الاتهامات جزافا" والى "عدم التشويش"، مشددا على "ضرورة القيام بالامور كما يجب"، ومؤكدا ان "الوزيرة بستاتي تقوم بواجبها". وأبدى موافقته "للذهاب الى دائرة المناقصات، فلا احد يخبئ شيئا ومسار التلزيم يجب ان يكون شفافا الى اقصى الحدود"، وقال: "في الحكومة السابقة طار الجوهر بسبب الشكل، اما اليوم فنحن مع اقصى الليونة في موضوع الشكل".

وشدد على ان "ما يصح في موضوع الكهرباء لجهة المناقصات والشفافية يجب ان يشمل كل الوزارات"، وقال: "تلزيمات وزارتي الاتصالات والاشغال لم تتم عبر دائرة المناقصات، ونرفض التشكيك فقط بوزارة الطاقة التي وافقت على المرور بدائرة المناقصات شرط تعميم الامر على كل الوزارات".

واعتبر ان "هناك حملة تشنها القوات اللبنانية على التيار الوطني الحر على جميع الاصعدة، وان النائب زياد حواط اصبح جزءا من هذه المنظومة التي تريد استهداف التيار"، مشددا على ان "همنا اليوم انجاح خطة الكهرباء وليس السجالات"، ومؤكدا ان "التيار جاهز لأي صيغة تتوصل اليها الحكومة".

ولفت عون الى ان "ما تقدم به وزير الاقتصاد هو اقتراحات اقتصادية وأسئلة مالية وضعها على طاولة النقاش لخفض العجز المالي وليس على الاطلاق استهدافا لحاكم مصرف لبنان، فلا يجوز شخصنة الموضوع وتطيير الاساس من الكلام، وان ما قاله بطيش هو جزء مما سيتم مناقشته داخل الحكومة، والرئيس عون وفريقه السياسي على تواصل مستمر مع رياض سلامة وانهم في حوار مستمر معه للخروج من المأزق الذي يشهده لبنان".

كما لفت الى ان "هناك اقتراحات لدى وزير المالية بخفض النفقات سيجري مناقشتها في مجلس الوزراء ومن ثم سترسل الى مجلس النواب"، معتبرا ان "الكثير مما يجري تداوله عبارة عن تسريبات اعلامية"، وانه "بعد اقرار خطة الكهرباء يوم الاثنين فان الاولوية التالية للحكومة ستكون موضوع الموازنة"، متوقعا "اقرار الموازنة خلال هذا الشهر"، ومشددا على "ضرورة ان تتصرف الحكومة على اننا لسنا في وضع عادي بل كخلية أزمة".

وعن ملف مكافحة الفساد شدد عون على ان "هناك محاولة لتيئيس الناس، وهناك عدم ثقة بينهم وبين الطبقة السياسية، فمكافحة الفساد هي عملية تدريجية لا تقتصر على الذين طالتهم حاليا بل يجب الاستمرار بها حتى النهاية، ومردودها الاولي استعادة هيبة الدولة ودب القلق والخوف في نفوس الفاسدين، واننا اليوم نقوم بعملية ردع اولية وتجميد الوضع وتأليب الرأي العام، ولم يعد هناك اي غطاء على اي مرتكب".

وفي موضوع "تاكسي المطار"، دعا الى "ايقاف الاحتكار"، معتبرا انه "تم اصلاح الموضوع"، منوها بموقف وزير الاشغال في هذا المجال.

ودعا الى "دفع اموال البلديات لان هناك بلديات فقيرة لا تستطيع دفع رواتب موظفيها"، كما دعا الدولة الى "تحديد أولوياتها".

وعن إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، أكد انه لن يفتح "سجالا افتراضيا اعلاميا قبل تقديم وزير المالية لخطته ومقترحاته لجهة التخفيضات"، معتبرا ان "هناك اولويات للتخفيضات يجب الذهاب اليها قبل ان نتوجه الى الاقصى"، ولافتا الى ان "هناك عطاءات ومكرمات واستفادات من الدولة لا علاقة لها بالرواتب".

واكد ان "الاقتصاد لا يمكن ان يتحسن الا بوجود الثقة بلبنان"، مشيرا الى ان "اللبنانيين قرروا ربط النزاع الخارجي في ما بينهم وان رئيس الجمهورية حريص على الابقاء على هذا الاتفاق الداخلي، وهذا لا يعجب بعض القوى الخارجية".

وفي موضوع النازحين، شدد عون على ان "مقاربة التيار جذرية، ويجب التعاطي بحزم اكثر واستعمال كل الوسائل والقنوات المتاحة من اجل عودتهم، بما فيه التفاهم مع الجانب السوري خصوصا مع انتفاء اسباب بقائهم في لبنان".

وطنية
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