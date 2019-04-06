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باسيل خلال جولة في بيروت: خوفنا الحقيقي هو التوطين وتهجير السكان الاصليين

6
APRIL
2019
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أكد وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في جولة لدائرتي بيروت الاولى والثانية، ان "بيروت ليست مطالبة بالتفكير في الأمور البسيطة كالطرقات والانفاق وانما في الامور الاهم من ذلك كمحطات القطار او المترو التي نراها في اوروبا"، معتبرا في الوقت نفسه أن "الوحدة تعزز الانماء الجامع والمتوازن الذي يتحقق من خلال اللامركزية الادارية، والمسؤولية بذلك تعود الى المحافظ ورئيس بلدية بيروت، ونحن في التيار الوطني الحر علينا مسؤولية كبيرة بهذا المجال، لان كتلة لبنان القوي بات لها خمسة نواب من بيروت، والفضل بذلك يعود الى القانون النسبي الذي سمح للجميع بالتواجد في كل لبنان".

وأضاف باسيل في الحديث عن الخدمات المقدمة الى العاصمة بيروت: "ان مياه سدي جنة وبسري مخصصة لبيروت"، نافيا ان تكون "السدود مناطقية بل للبنان ككل".

وفي ملف اللاجئين، شدد باسيل على ان "الخوف الحقيقي هو التوطين وتهجير السكان الاصليين، فيوطن اللاجئون ويترك السكان الاصليون مناطقهم ويخسرون وظائفهم".

وطنية
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