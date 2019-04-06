جولة لباسيل في بيروت الأولى والثانية

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بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولة في بيروت الأولى والثانية، وزار منطقة بدارو حيث كان في استقباله النواب ادغار طرابلسي، نقولا صحناوي والكسندر ماتوسيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس لجنة تجار بدارو جورج براكس وأعضاء اللجنة ومنسق "التيار الوطني الحر" في منطقة بيروت الثانية ناجي الخال.

وأقيم لباسيل استقبال حاشد من المواطنين ومن أنصار التيار، ثم جال والوفد المرافق في أسواق المنطقة ومطاعمها، على وقع الموسيقى وفرقة سيف وترس.

وكان باسيل والوفد المرافق شاركوا صباحا ب"ترويقة" في الجميزة، في حضور طرابلسي وصحناوي وماتوسيان.