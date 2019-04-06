جولة لبستاني على معمل الزوق الحراري

A + A -

جالت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني على معمل الزوق الحراري للإطلاع على الأعمال يرافقها النائبان نعمة أفرام، وروجيه عازار، المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، قائمقام كسروان جوزف منصور، رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو، رؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولي التيار الوطني الحر في كسروان.

وفي مستهل جولتها، أكدت بستاني "أن خطة الكهرباء ستقر في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل والأجواء إيجابية جدا والجميع يتعاطى مع الخطة بطريقة إيجابية"، لافتة إلى "أن لا مشكلة في إدارة المناقصات وهناك بعض التفاصيل رفعناها إلى مجلس الوزراء ولن نتوقف عندها لإن الجميع يدرك أهمية تخفيف عجز الكهرباء وأيضا الوضع الإقتصادي الصعب وسنذهب جميعا لإقرار الخطة لإن الكل يريد أن ينطلق البلد إلى الأمام وتخفيف عجز الكهرباء".

أضافت: "أردت من هذه الجولة إطلاع النواب ورؤساء البلديات على واقع معمل الزوق الذي بني منذ أكثر من 35 عاما وقد ركبنا خلال العشر سنوات الماضية فيلترات للمعمل القديم ما ساعد في تخفيض الإنبعاثات بنسبة 80 في المئة، ولكن هذا الأمر ليس كافيا لسكان منطقة الزوق، وأريد أن أشكر من هنا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي إستطعنا بدعمه إستبدال معمل الزوق الحراري القديم بآخر جديد صديق للبيئة ويعمل على الغاز".

بعدها، جالت بستاني والوفد المرافق في أرجاء المعمل للإطلاع على الأعمال.