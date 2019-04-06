بلاغ من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.. وتنظيم محاضر ضبط ابتداءاً من 1 أيار 2019

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صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البلاغ التالي:

تتمنى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على كافة المواطنين والمشتركين المبادرة الى تركيب "طابات" (فواشات خزان مياه) على كافة الخزانات السفلية والعليا في منازلهم ومؤسساتهم لضمان عدم تدفق المياه بعد امتلائها والتسبب بهدر كبير في الكميات المنتجة والموزعة على المواطنين والتي تكلف مبالغ طائلة لتأمين وصولها اليهم، ويحرم تسربها مشتركين اخرين من الاستفادة منها.

علماً ان المؤسسة ستبادر وابتداءاً من 1-5-2019 الى تنظيم محاضر ضبط (50 الف ليرة لبنانية) بحق المخالفين الذين لم يلتزموا بهذا الاجراء دون انذار مسبق.