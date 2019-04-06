تحول مفاجئ في طقس لبنان مساء اليوم

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في أحوال الطقس عبر صفحته على "فايسبوك" أن منخفضا عاصفا يضرب اليونان وسينحرف نحو جنوب تركيا مساء السبت ليؤثر بأمطار، تكون غزيرة احياناً، ليل السبت وصباح الأحد، بشكل متفرّق، وتتوزّع بين فلسطين ولبنان وغرب سوريا.

في التفاصيل، تصل قيم الضغط فوق اليونان الى 998hpa يقابلها قيم ضغط مرتفعة فوق العراق والأردن 1015hpa، الأمر الذي سيؤدي الى تدفّق رياح شرقية وجنوبية شرقية نحو قبرص، لذلك ستشهد بلدان الحوض الشرقي للمتوسط طقساً دافئاً معتدلاً على الرغم من تساقط الأمطار المحلية.

ويكون طقس يوم الأحد غائما مع تساقط امطار متفرقة فجراً بين الجنوب ووسط لبنان وتتحوّل ظهراً نحو الشمال والبقاع مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد. كما ستشهد مناطق عديدة في العراق بخاصة اربيل امطاراً طوفانية وتتمدد نحو الكويت والبحرين ووسط المملكة السعودية التي يُنتظر ان يضربها منخفض مداري غزير الأمطار والبرَد.

الحرارة على الساحل: 21/15

في البقاع: 17/5

الجبال 1200 متر: 14/5

الضغط الجوّي: 1011hpa

الرطوبة: 78%

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها 15 كم في الساعة.