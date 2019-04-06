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أسرار الصحف ليوم السبت 6 نيسان 2019

6
APRIL
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر في الجيش الليبي إنها رصدت طائرات حطت في مطار طرابلس خلال الأيام الماضية آتية من تركيا تحمل مئات المسلحين من جماعات مسلحة يُعتقد أنها من الأخوان المسلمين السوريين ومعهم كميات من الأسلحة استعداداً لمعركة طرابلس، وقالت انّ مجيء الأمين العام للأمم المتحدة ومعه المبعوث الأممي على عجل لوقف المعركة يهدف لمنح الجماعات المسلحة فرصة الاستعداد للقتال، وانّ تدخلاً بريطانياً وفرنسياً وإيطالياً يقف وراء هذا التحرك.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يتكتم حزب بارز على تطوّر إقليمي دولي خطير، يتعلق برفات جندي إسرائيلي، وسط استياء لدى قيادته، من متغيرات في أداء دولة كبرى.


غمز
بدأ حزب سيادي وسطي، مراجعة جذرية لسياساته، بإطلاق نقاش داخلي حول المرحلة المقبلة.


لغز
لاحظ أكثر من وزير في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ان الاشتباك الكلامي، بدأ يتخطى، بين فريقين، الجوانب التقنية إلى جوانب سياسية.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


إيجارات مضاعفة

استأجرت شركة تملك الدولة نصفها، مقرّاً جديداً، بأضعاف إيجار مقرّها السابق وبما يُعادل ثلث أرباحها السنويّة، في ظلّ امتعاض الموظّفين وخوفهم على استمرار الشركة وتراجع القطاع.


تقلص التبرعات

تشهد مناسبات الأندية والجمعيّات واحتفالاتها لدعم صناديقها، غياب وزراء ونوّاب وفاعليّات، أو حضور باهت بسبب الأزمة الماليّة التي تعصف بالبلد وبعد مواعيد الاستحقاقات الانتخابيّة....


دور الأجهزة

أشار المرشّح المُنسحب في طرابلس سامر كبارة إلى دور للأجهزة الأمنيّة حال دون استمراره في الترشّح بعدما تعرّض للضغط والترهيب....

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