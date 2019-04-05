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اصدر إتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان بيانا جاء فيه:" تفاجأنا اليوم بتبليغ موظفي شركة Executive aircraft services العاملة بمجال الطيران ان الشركة متعثرة وارسلت ملفات الموظفين وهم حوالى الخمسين الى وزارة العمل لبت أمر الإستغناء عن خدماتهم، ما سبب بلبلة بصفوف الموظفين المهددين بمورد رزقهم وعيشهم ومستقبل ابنائهم كون لا مورد لهم سوى رواتبهم. بادر رئيس اتحاد النقل الجوي علي محسن بالإتصال بمحامي الشركة للاستفسار عن الموضوع والذي ابدى ايجابية كبيرة.ان مالك الشركة معالي الوزير محمد الصفدي المعروف بأياديه البيضاء بالموضوع الإجتماعي ورعاية فقراء طرابلس والشمال فكيف بالأحرى رعاية موظفيه.واتفقنا على لقاء الأسبوع المقبل يتولى محامي الشركة الأستاذ انطوان عطالله الترتيب له. كلنا ثقة بوطنية وعدالة رجل الأيادي البيضاء معالي الوزير الصفدي بإنصاف الموظفين والحفاظ على ديمومة عملهم ومورد رزقهم".