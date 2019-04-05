باسيل في معرض صور للطلاب بحديقة السيوفي: كلما خيم اليأس ننظر اليكم فينتصر الامل في نفوسنا وينتصر لبنان

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نظم مكتب وزير الخارجية جبران باسيل، مساء اليوم، "معرض صور تحت عنوان "لبنان في صورة" في الاشرفية - حديقة السيوفي. واستوفى الشروط المطلوبة 55 طالبا من اصل 80 من عدد من المدارس الخاصة والرسمية من مختلف المناطق اللبنانية".

ويعتبر المشروع، بحسب بيان للمكتب، "واحدا من اربعة مشاريع سبق لباسيل ان اطلقها من مجلس النواب وهي تركز على الشباب. ويتميز مشروع "لبنان في صورة" بأنه يستهدف اظهار مواهب فنية تتراوح اعمار المشاركين في المسابقة بين 12 و15 سنة. وبحسب اخصائيين شاركوا في اعدادالمسابقة، فان هذه الفئة العمرية تفاجئهم بما تختزنه من عمق في التفكير ودقة في الملاحظة، ظهر التعبير عنها في الرسوم التي انجزوها".

قدم الاحتفال الفنان انطوني توما، حضره عدد من النواب وشخصيات دينية واهالي الطلاب. وقد تشكلت لهذه الغاية، لجنة تحكيم مؤلفة من الفنانين التشكيليين : باسكال إنجا، منى الصايغ، وريما النخل فضلا عن بترا عبيد رئيسة دائرة الشباب والهيئات المحلية في وزارة السياحة واحمد خليفة رئيس قسم المعارض في وزارة الثقافة.

وقدم انطوني توما النائب باسيل بكلمة جاء فيها:ان هذا المعرض هو رسالة ثقافة من الجيل الجديد الذي ينقل من خلال الفن صورة بهية عن لبنان ومستقبله".

باسيل

وقال باسيل:"بداية اشكر الطلاب الذين رسموا لبنان على هذا النحو الذي ارادوه واشكر الاهل والمنظمين والفنان انطوني توما الذي يعكس صورة جميلة عن لبنان كما اشكر بلدية بيروت. لقد تعلمت اليوم مما رأيت وسمعت واسلوب تفكير الشباب الرسامين وعمق تفكيرهم وبعده وجماله. حتى البشاعة ترسمونها بصورة جميلة والمشترك بينهم هو الارزة اللبنانية وفكرة العيش المشترك وكل ما هو مشترك بين اللبنانيين من طبيعة وتراث".

اضاف: "شبابنا يرون الجميل في لبنان. لقد تخيلوا بلادهم بأبهى صورها ولفتتني الزيتونة والارزة وخريطة لبنان كرموز يتعلقون بها كما العلم اللبناني بألوانه".

وختم: "لقد نجحتم وعبرتم عن محبتكم للبنان وايمانكم به. هذه امثولة لنا جميعا لقد اعطيتم الامل وانتم خلاص لبنان وكلما خيم اليأس ننظر اليكم فينتصر الامل في نفوسنا وينتصر لبنان".