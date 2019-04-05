بالصور - في لبنان: طليق "الام زينب" يدهسها لمحاولة اجهاضها!

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نشرت صفحة "المرأة والقضاء اللبناني" يوم امس الأربعاء على فيسبوك الخبر التالي:

"الام زينب صايغ تتعرض لمحاولة اجهاض جنينها

اقدم اليوم طليق الام زينب صايغ على صدم السيارة التي كانت تستقلها برفقة والدها، وذلك بقصد اجهاضها وحرمانها من جنينها.لان حملها يشكل عائقا قانونيا امامه يمنع توقيفها او حبسها.

وهذا ما يدل على نية بحرمانها امومتها بشتى الوسائل والاساليب.

و كأن حقها البديهي بالامومة يجب ان يصبح حلما تتمناه

فبعد ان لوحقت بجناية الامومة لتمسكها بحضانة ابنها الاول تحت طائلة السجن عشر سنوات بالأشغال الشاقة ها هي اليوم تدفع الثمن مرة اخرى وتصبح مهددة بخسارة جنينها.

فما هو يا ترى موقف القوى الامنية والقضائية من محاولة اجهاضها اليوم؟؟!!"