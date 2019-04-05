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رئيس التيار الوطني الحر يجول غداً السبت في بيروت الاولى والثانية والاحـد في زغرتا

5
APRIL
2019
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يجول رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يومي السبت في بيروت الاولى والثانية والاحد في زغرتا يقام له يوم السبت استقبال شعبي حاشد في بدارو بالتنسيق مع لجنة التجار ويسبقه لقاء في مطعم أرتين بحضور نواب من التكتل ومحافظ بيروت وفعاليات،

 

كما يفتتح مكتب بيروت الثانية للتيار الوطني الحر ويقام غداء على شرفه بدعوة من لجنة تجار بدارو ويفتح بعد الظهر قاعة بسكال عزام في مكتب هيئة قضاء بيروت،

 

ويقوم بزيارة تهنئة للطائفة الانجيلية بمناسبة انتخاب رئيس ولجنة تنفيذية جديدين ويختم نهاره في لقاء في منزل النائب نقولا الصحناوي في الاشرفية.

 

أما يوم الاحد فيبدأ نهاره في مزيارا بالمشي في الجرد مع قطاع الشباب وبزرع أرزة برفقة الوزير بيار رفول.

 

ينتقل بعدها لزيارة متحف يوسف بك كرم كما يقوم بزيارة مؤسسة رنيه معوض ويشارك بغداء على شرفه في دير مار جرجس في عشاش بحضور نواب ورؤساء بلديات وفعاليات على ان يقام بعدها لقاء شعبي له في قاعة الجامع في الفوار ويفتتح بعدها مكتب هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر

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