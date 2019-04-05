الرئيس عون استقبل وزير الدفاع وقائد الجيش واعضاء المجلس العسكري

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعيدا، بحضور وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون وعضوية رئيس الاركان العامة اللواء الركن امين العرم، والمدير العام للادارة في وزارة الدفاع اللواء الركن مالك شمص، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء الركن ميلاد اسحق، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشامية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر.



وقد تمنى الرئيس عون للاعضاء الجدد في المجلس العسكري التوفيق في مهامهم الجديدة، مشددا على اهمية المجلس ودوره لاسيما بعد اكتمال عدد اعضائه.