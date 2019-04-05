الرئيس عون خلال احياء اليوم العالمي للصحة في القصر الجمهوري بمشاركة أكثر من 500 طالبة وطالب: إحذروا الوقوع في براثن المخدرات، فنهايتها مأساة لكم ولعائلتكم

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه يقوم بدراسة، بالتعاون مع وزير الصحة، "لكيفية النهوض بالقطاع الصحي، الذي يحتاج الى زيادة بسيطة في الموازنة"، مبدياً ثقته بإمكان تحقيق ذلك هذا العام او على الاكثر في الموازنة المقبلة.

ولفت الرئيس عون الى وجود مخالفات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، " ونحن نواجهها للقضاء على الفساد وللمحافظة على الاموال واعادتها لاصحابها. ونعمل على تطوير هذا القطاع لتنفيذ مشروع الصحة العامة ولتكون الصحة للجميع، للفقراء قبل الاغنياء ".

كلام الرئيس عون جاء خلال لقاء مع طلاب من كلية الطب في جامعة القديس يوسف الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم ضمن برنامج خاص اقامه القصر الجمهوري لمناسبة اليوم العالمي للصحة، وفي اطار رعاية اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون لحملة "أحرام بلا تدخين" التي اطلقتها الجامعة اليسوعية وتستمر مئة يوم لتشمل مختلف كلياتها في معظم المناطق اللبنانية.



وتخلل البرنامج الذي شارك فيه 500 طالبة وطالب من الجامعة اليسوعية، نشاطات توعوية نظمها عدد من الجمعيات والمراكز الصحية والطبية المتخصصة للاضاءة على اهمية المحافظة على صحة الفرد والمجتمع من مختلف الجوانب.

وقائع النشاط

وكان القصر الجمهوري بدأ منذ التاسعة صباحاً باستقبال الطلاب الذين جالوا على قاعاته ولاسيما قاعتي الاعلام ومجلس الوزراء، ومن ثم شاركوا في نشاطات توقفوا خلالها في عدة محطات توعوية صحية تضمنت، محطة "لا للتدخين"، من تنظيم جامعة القديس يوسف تم في خلالها اختبار معلومات الطلاب حول خطورة التدخين، وذلك من ضمن نشاط حملة "أحرام بلا تدخين" التي ستختتم لاحقاً بعدة نشاطات داعمة ومنها سباق رالي إضافة الى طاولة مستديرة ستنظم الاسبوع المقبل في الجامعة تحت رعاية اللبنانية الاولى.

وللتوعية على الاورام والامراض السرطانية محطة خاصة تعرّف خلالها الطلاب على سبل الوقاية منها ومعالجتها وذلك من قبل قسم الاورام السرطانية في "مستشفى اوتيل ديو"، حيث شارك "مركز الاقلاع عن التدخين" التابع له بشرح طرق الاقلاع عن الادمان على التدخين. وخضع بعض الطلاب المشاركين لفحص CO (آحادي الكاربون) للاطلاع على طريقة عمل المركز.

واطلع الطلاب كذلك على معاني وهب وزرع الاعضاء والانسجة، من قبل "الهيئة الوطنية لوهب وزرع الاعضاء والانسجة" وأهمية هذا الفعل في انقاذ حياة الاخرين مع الاستماع الى شهادات حيّة من قبل اشخاص خضعوا لزراعة أعضاء. مع الاشارة الى ان عدد الاشخاص الذين يحملون بطاقة وهب اعضاء وصل الى 22 الف شخص، و102 هو عدد المرضى الذين استفادوا من عمليات الزرع.

أما التوعية على امراض القلب عند الشباب واعراض توقف القلب المفاجئ، فكانت لها محطة ايضاً من خلال مشاركة جمعية YOHAN التي شجعت الطلاب على إجراء تخطيط للقلب وأجرت لهم تدريباً على كيفية انعاش القلب الرئوي.

وقدمت "سيناكل دو لوميار" CDLL معلومات حول اساليب مواجهة آفة المخدرات والادمان على الكحول وذلك لمساعدة الشباب على حماية انفسهم كما مجتمعهم من هذه المخاطر، وقد استمع الطلاب الى شهادات حيّة قدمها عدد من الذين تعافوا.

أما الـ"جمعية الفرنكوفونية للمرضى النفسيين" فقد اطلعت الطلاب على عملها في كيفية مساعدة المرضى على العلاج، وزودتهم بكتيبات مصورة bandes dessinées لرسّامين لبنانيين قدموا على طريقتهم وبشكل مبسط شرحا لعدد من الامراض النفسية وطرق معالجتها.

وشارك الرسّام أرمان حمصي بنشاط الجمعية حيث قام بتوقيع الكتيّب الخاص به وإهدائه للطلاب.

وكان لـ "الصليب الاحمر اللبناني" جناح خاص حول التوعية من مخاطر الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية كما الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها قبل، وأثناء وبعد وقوع الكارثة.

وسلطت جمعية Right to play على اهمية ممارسة الرياضة في السير بنمط حياة صحي وتنمية مهارات الحياة عند الاطفال والشباب لاسيما لناحية تفعيل العمل الجماعي والتواصل.

التبرع بالدم

واقامت جمعية "العطاء بلا مقابل" Donner Sang Compter منصة لها في بهو القصر للتبرع بالدم حيث تقدم عدد من الموظفين والعاملين في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بالتبرع بالدم بهدف دعم روح التعاون والخدمات الانسانية التي تتولى الجمعية القيام بها. وكان للجمعية ايضاً جناح خاص لتوعية الطلاب عبر نشاطات تفاعلية حول اهمية التبرع بالدم التلقائي.

والتقطت في خلال النشاط صور تذكارية لرئيس الجمهورية مع مجموعات من الطلاب والجمعيات المشاركة.

لقاء مع طلاب الطب

وفي ختام الحفل، التقى الرئيس عون طلاب كلية الطب في الجامعة، حيث القى عدد من المسؤولين كلمات ركزت على أهمية استضافة القصر الجمهوري لهذا النشاط المميز بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

نصار

في مستهل اللقاء القى الطالب داني نصار كلمة باسم رفاقه في كلية الطب، شكر فيها الرئيس عون على استضافتهم في "بيت الشعب"، تأكيداً على دورهم الريادي والاجتماعي والوطني بنشر التوعية وثقافة الصحة السليمة والتي "لا يجب أن تقتصر فقط على الحملة التي اطلقتها جامعة القديس يوسف، بل يجب أن تشكل نقطة انطلاق لمشاريع اوسع ترسخ هذه الثقافة عند كل افراد الشعب اللبناني. "

طنب

ثم القى عميد كلية الطب في الجامعة البروفسور رولان طنب كلمة عبر فيها عن سعادته باستضافة القصر الجمهوري لهذا النشاط الصحي، مشيرا الى دور الأطباء الانساني في المجتمع، ودور الشباب الممثلين بالمجموعة الطلابية التي حضرت الى القصر الجمهوري، في بناء مستقبل أفضل. وشكر كل الذين ساهموا في تنظيم هذا النشاط في رحاب القصر الجمهوري، " قصر الشعب".

دكاش

وألقى بعدها رئيس الجمعة الأب سليم دكاش كلمة نوه فيها بتشريع القصر الجمهوري أبوابه امام الطلاب للاحتفال بيوم الصحة العالمي وتحوله الى قاعة للتدريس الجامعي، وقال:"أنتم تعرفون يا فخامة الرئيس كم أن الصحة غالية ومهمة للانسان، خصوصاً لأولئك المهمشين والمتروكين والذين لا تغطية لهم". وتوجه بالشكر الى كل الهيئات الضامنة ووزارة الصحة العامة التي تؤمن الضروري لمن هم في عوز وبحاجة إلى دعم وتأمين في المستشفيات ومراكز التأهيل.

الرئيس عون

وفي الختام، تحدث الرئيس عون فرحب بالحضور وقال: "أعبر عن سعادتي اليوم بلقائي بكم والتحدث الى جيل المستقبل، فأنتم ستستلمون بعد سنوات مسؤولية الوطن، وسيترتّب عليكم الكثير من الواجبات. أوّد أن أبدأ كلمتي بموضوع يعنيكم بشكل مباشر وهو آفة المخدرات. فأنا أتابع آخر الاحصاءات حولها، ومع الاسف إن هذه الآفة تتغلغل بسرعة في صفوف الجامعيين. وأنتم مسؤوليتكم مزدوجة انطلاقاً من دراستكم للطب ومن كونكم أطباء المستقبل؛ عليكم ليس فقط عدم الانجرار وعدم الوقوع في هذه التجربة الخطيرة، وأنتم تعلمون جيداً مدى خطورتها، بل أيضاً ان تكونوا مرشدين لزملائكم في المجتمع وفي اي مكان كان، كي يتفادوا هذه "المصيبة" ولا يقعوا في براثنها لاسيما وأن نهايتها مأساة لهم ولعائلتهم."

واشار الرئيس عون الى ان "الطب يتضمن اضافة الى المعرفة التقنية، امورا كثيرة خصوصاً الناحية الإنسانية" وقال: "أنتم خلال ممارسته تكونون الى جانب الناس في ضعفهم، وتقدمون المساعدة لهم، طبياً وأيضاً من خلال انسانيتكم وعبر رفع المعنويات والتعامل بعطف مع المريض، ما يساعد في بعض الاحيان على شفائه. وفي عملكم في المستشفيات وميدان الادوية، عليكم أن تتعاطوا بمهنية عالية ومسؤولية. فنحن اليوم نحارب الفساد، وهناك فساد طال اسعار الادوية وفواتير المستشفيات، وغيرها، فأنتم ستكونون جزءاً من هذه المستشفيات وعملكم سيكون بحسب ضميركم."

ولفت الى أنه يقوم بدراسة، بالتعاون مع وزير الصحة الحالي، "لكيفية النهوض بالقطاع الصحي، الذي يحتاج الى زيادة بسيطة في الموازنة" وقال:" إن الامر يعود الى إدارة تعمل بشكل سليم، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق ذلك هذا العام او على الاكثر في الموازنة المقبلة، لأن هناك تقشف في الموازنة الحالية ، ومع ذلك سندرس إمكانية مساعدة وزارة الصحة."

وتطرق الرئيس عون الى موضوع الفساد في الضمان الصحي الاجتماعي مشيراً الى أن "هناك تجاوزات، نواجهها للقضاء على الفساد وللمحافظة على الاموال واعادتها لاصحابها. فنحن نعمل على تطوير هذا القطاع لتنفيذ مشروع الصحة العامة ولتكون الصحة للجميع للفقراء قبل الاغنياء ."