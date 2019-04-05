بو صعب استقبل قائد الجيش برفقة أعضاء المجلس العسكري

A + A -

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قائد الجيش العماد جوزف عون برفقة أعضاء المجلس العسكري وذلك في أول زيارة رسميَّة لهم منذ استلام أربعة من أعضاءه الجدد مهامهم، وهم رئيس الاركان اللواء الركن أمين العرم، والمفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق، والعضو المتفرغ اللواء الركن الياس شامية، وامين سر المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، الذين تلقَّوا التهنئة من الوزير بو صعب على تولِّيهم مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة كذلك اكد على ثقته بقيادة الجيش و بالمؤسسة العسكرية. في وقت لاحق، استقبل الوزير بو وصعب النائب والوزير السابق سليم كرم يرافقه السيد شفيق الضاهر، كما والتقى الوزير السابق وئام وهاب للتهنئة على توليه حقيبة الدفاع في الحكومة.