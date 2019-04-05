وزير العدل اوقف قاضيا عن العمل لحين البت بوضعه

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان البيان الآتي:



متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي،أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 4/4/2019 قرارا بإحالة قاضٍ الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة.

واليوم اتخذ وزير العدل قرارا، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)،وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي ، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من قبل هيئة التفتيش القضائي على أن يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا.