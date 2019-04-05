بستاني تعلن إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية

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أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الذي وافق عليها مجلس الوزراء الأمس. وأشارت إلى ان "هدفيّ دورة التراخيص الثانية، تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات".

كما أعلنت في مؤتمر صحفي عرض البلوكات 1، 2، 5، 8 و10 للمزايدة وفقاً لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة. ولفتت إلى ان " 31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص".

وأضافت "سنصدر وننشر تباعاً القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقاً للقوانين المرعية"، مؤكدة التزام الوزارة والهيئة بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية.