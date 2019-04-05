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وزير البيئة التقى نواب بعبدا عون وديب وبوعاصي واتحاد بلديات المنطقة وعرض للامركزية معالجة النفايات

5
APRIL
2019
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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه قبل ظهر اليوم نواب بعبدا آلان عون وحكمت ديب وبيار بو عاصي في حضور رؤساء اتحادات بلديات الضاحية والمتن الاعلى وساحل المتن الجنوبي ورؤساء بلديات الحدث ووادي شحرور والحازمية وبسابا وبطشاي وكفرشيما وبعبدا وتمّ التداول في كيفية معالجة موضوع النفايات والمشاكل البيئية الناجمة عن تلوث نهر الغدير.
 
وشدّد وزير البيئة على اهمية النقاش وتبادل الافكار وضرورة وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل ، مشدداً على تضمين الخطة الفرز من المصدر والمعالجة في المعامل وطمر الجزء القليل.وأكد على اهمية لامركزية المعالجة بحيث يتحمّل كل قضاء مسؤوليته.
 
ونوّه النواب بالدعوة الى الاجتماع من اجل إجراء مقاربة شاملة وصحيحة للوضع البيئي في قضاء بعبدا ، فيما شرح رئيس كل بلدية أوضاع بلديته وتجربة الفرز والمعالجة والمشاكل التي تمّت مواجهتها ، مؤكدين  على اهمية حملات التوعية لتشجيع خطوات الفرز من المصدر.
 
وفي نشاط وزير البيئة لقاء مع رئيسة " جمعية التحريج في لبنان " مايا نعمة ومديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين حيث تمّ البحث في قضايا عديدة بينها استراتيجية مكافحة حرائق الغابات وسبل حماية الممر الحيوي الذي يمتد من إهدن الى أرز الشوف ، اضافة الى الخطوات الآيلة الى تأهيل المقالع والكسارات.
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