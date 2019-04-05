الحريري: همنا في المرحلة المقبلة هو تسهيل دخول الشباب في سوق العمل والاستثمار

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أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن رأس المال البشري الموهوب والمبتكر هو ثروة لبنان الرئيسية موضحاً أنه دفع اقتصاداتنا وثقافاتنا ومجتمعاتنا إلى الأمام على مر السنوات.

وعدد الحريري، خلال حفل عشاء تكريمي أقيم على شرف وفد من منظمة الرؤساء الشباب (YPO) – فرع كالكوتا الهند، الذي يزور بيروت للاطلاع على فرص الاستثمار في لبنان، المجالات والقطاعات التي تمثل فرصا لتعزيز الشراكة بين لبنان والهند.

واعتبر أنه الوقت المثالي لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، وصياغة مجالات جديدة من التعاون، بناءً على الخبرة والعقول الإبداعية لكل من الشعبين.

وشدد على أن العمل على تسهيل دخول الشباب في سوق العمل والاستثمار "سيكون همنا في المرحلة المقبلة".