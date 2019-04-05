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هيئة كولكو تورنتو- كندا تحتفل بذكرى ١٤ آذار

5
APRIL
2019
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احيا التيار الوطني الحر - تورونتو  حفله السنوي بمناسبة ذكرى 14 اذار و عيد الام
 
شارك في الاحتفال 
 
الاب وليد الخوري راعي كنيسة سيدة لبنان و لفيف من الكهنة كما حضر الحفل المنسق العام للتيار الوطني الحر في شمال اميركا السيد شربل قسطنطين و
 
 عضو المجلس الوطني السيد فادي حداد و
 
رئيس اتحاد اندية زحلة في شمال اميركا و رئيس نادي زحلة - تورونتو السيد كميل بحرصافي و
 
ممثلون عن الاحزاب اللبنانية في المدينة.
 
استهل الاحتفال بالنشيدين الوطني اللبناني و الكندي ثم تم الاستماع الى
 
رسالة مسجلة من رئيس الحزب الوزير جبران باسيل حيث جاء فيها : "
 
نحيي التيار الوطني الحر في مدينة تورنتو ، نحن نحتفل بالذكرى الثلاثون ل ١٤ آذار و نسترجع هذه الفترة سوياً حيث وصل فيه الحزب الى اعلى مستويات النجاح بفضل جهدكم و تعبكم ، لكن المطلوب هو الأكثر . بالرغم من بُعد المسافات و لكنكم ستساهمون معنا في التحضير للمرحلة المقبلة مرحلة الانتخابات القادمة و سيكون لكم ممثلاً في البرلمان اللبناني ... رغم المشاكل التي واجهنها داخل الحزب و الحالة الصعبة في وطننا و لكننا أفراد لا يصعب علينا شيء فبفضل إيمانكم بقيتم ملتزمين في التيار الوطني الحر .
 
شكراً لكم و على أمل ان نلتقي قريباً. " 
 
ثم ألقى منسق التيار في تورونتو السيد وليد حداد كلمته حيث اكد فيها على اهمية دور المرأة و الشباب في العمل الحزبي ، و تطرق الى الدور المعول للمنتشرين بالمشاركة في بناء الحزب و من خلاله بناء الوطن الذي نحلم به ،كما دور الجاليات اللبنانية في مساندة مشروع الدولة و التفافنا حول فخامة رئيس الجمهورية ، و أخيراً اكد على ضرورة الالتزام بتوجيهات قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر التي تترجم رؤية رئيس الحزب المهندس جبران باسيل .
 
 
 
ختاماً تم توزيع الهدايا على الامهات المشاركات في الحفل و تم قطع قالب الحلوى باجواء من الفرح.
 
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