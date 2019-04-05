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تدابير سير الاحد.. هذه الطرقات مقطوعة

5
APRIL
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي: "إلحاقا لبلاغنا المتعلق بتدابير السير المتخذة بمناسبة تنظيم نصف ماراثون قوى الامن الداخلي السنوي الثاني عشر، في مدينة بيروت تحت عنوان: "معا من أجل مجتمع أكثر أمانا"، بحيث ينطلق السباق الساعة 7.00 من يوم الأحد الواقع فيه 7/4/ 2019 من أمام المتحف الوطني/ بيروت. 
 
وإضافة إلى التدابير المتخذة، والمتمثلة بمنع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 18.00 من تاريخ 6/4/2019 ومنع مرورها اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد 7/4/2019 على الطرقات والتقاطعات التي سيسلكها المتسابقون، وإقفال جميع الطرقات الفرعية المؤدية إلى مسار السباق، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من تاريخ 6/4/2019، تم تخصيص عدد من الطرقات لتبقى سالكة للخروج من مدينة بيروت، وهي التالية:
 
- نفق سليم سلام (للسير المتجه جنوبا).
- برج الغزال، نفق جورج حداد، بإتجاه الشمال.
- جادة شارل مالك / كرم الزيتون (من فوق الجسر، بإتجاه برج حمود) 
 
علما بأنه سيعاد فتح الطرقات تباعا، بعد مرور آخر العدائين، وذلك حوالي الساعة 10.30 من التاريخ ذاته. 
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام". 
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