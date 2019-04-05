طقس نهاية الاسبوع ممطر.. وهذا ما سيحدث بمنتصف نيسان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تقلبات جوية ما زالت تشهدها مناطق الشرق الأوسط بين لبنان والعراق وصولاً الى دول الخليج حتى ظهر يوم الأحد.

في التفاصيل: تنحرف العاصفة التي تضرب اليونان نحو جنوب تركيا وستؤثر على لبنان وسوريا بحالات عدم استقرار بحيث ستتوزع السحب بطريقة عشوائية لتطال ايضاً الأردن وسوريا وتتجمع فوق العراق حيث ستكون فعاليتها عالية فوق اربيل (خطر تشكل السيول والفيضانات) ومن ثم الكويت والبحرين ووسط المملكة السعودية.

يتخلل هذا الوضع بعض الانفراجات فوق لبنان، لكن معظم الأمطار ستشمل شمال ووسط لبنان كدرجة اولى بين بعد ظهر الجمعة وفجر السبت وبين مساء السبت وظهر الأحد وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.

بالمقابل، تتراجع الكتل القطبية نحو شمال اوروبا مطلع الأسبوع المقبل وتبدأ المناطق المدارية الصحراوية ممارسة نشاطها نحو شمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط ما يشير الى انّ الطقس سيتحوّل الى ربيعياً بامتياز اعتباراً من منتصف نيسان.

الحرارة على الساحل: 20/14

في البقاع: 15/5

الجبال 1200 متر: 14/5

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 78%

الرياح: شمالية غربية .سرعتها 10 كم في الساعة.