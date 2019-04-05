living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس نهاية الاسبوع ممطر.. وهذا ما سيحدث بمنتصف نيسان!

5
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تقلبات جوية ما زالت تشهدها مناطق الشرق الأوسط بين لبنان والعراق وصولاً الى دول الخليج حتى ظهر يوم الأحد.
 
في التفاصيل: تنحرف العاصفة التي تضرب اليونان نحو جنوب تركيا وستؤثر على لبنان وسوريا بحالات عدم استقرار بحيث ستتوزع السحب بطريقة عشوائية لتطال ايضاً الأردن وسوريا وتتجمع فوق العراق حيث ستكون فعاليتها عالية فوق اربيل (خطر تشكل السيول والفيضانات) ومن ثم الكويت والبحرين ووسط المملكة السعودية.
 
يتخلل هذا الوضع بعض الانفراجات فوق لبنان، لكن معظم الأمطار ستشمل شمال ووسط لبنان كدرجة اولى بين بعد ظهر الجمعة وفجر السبت وبين مساء السبت وظهر الأحد وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.
 
بالمقابل، تتراجع الكتل القطبية نحو شمال اوروبا مطلع الأسبوع المقبل وتبدأ المناطق المدارية الصحراوية ممارسة نشاطها نحو شمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط ما يشير الى انّ الطقس سيتحوّل الى ربيعياً بامتياز اعتباراً من منتصف نيسان.
 
الحرارة على الساحل: 20/14
في البقاع: 15/5
الجبال 1200 متر: 14/5
الضغط الجوّي: 1013hpa
الرطوبة: 78%
الرياح: شمالية غربية .سرعتها 10 كم في الساعة.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout