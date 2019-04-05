عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 نيسان 2019

A+
A-
الاخبار
الغاز يفتح باب «التطبيع» مع سوريا؟
رئيس الحكومة يؤجّل بند الإعفاءات ويبدي انزعاجه من التسريب
الجمهورية
المانحون يخشون اإللتفاف على اإلصالحات
بومبيو يتهم إيران بـ "أنشطة إغتيالات"... والكهــرباء إلى الإخراج النهائي
البناء
الإصلاح المالي يفتح جبهة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان... وإقرار خطة الكهرباء
الناشف وقماطي وزاسيبكين وعلي: الجولان سوري والإعلان الأميركي باطل وسيسقط
اللواء
«منازلة الكهرباء» الإثنين في بعبدا: التصويت لإنقاذ الخطة
العهد يفتح النار على حاكم المركزي.. ومطالبة بيروتية للحريري بتعديل قانون الإيجارات
الديار
اياكم فالصهيونية وترامب يحاولان تصفية القضية الفلسطينية نهائيا عبر صفقة القرن
L'Orient-Le Jour
Électricité : C’est une fois de plus partie remise
The Daily Star
Cabinet OKs second oil and gas licensing round