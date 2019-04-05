القوات والبلدية والمحارق

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التقى نائب القوات اللبنانية عماد واكيم، أول من أمس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لاستكمال النقاش في دفتر الشروط المتعلق بمعالجة النفايات الصلبة في بيروت بتقنية التفكك الحراري (المحارق). وقالت مصادر بلدية إنه «تم وضع اللمسات الأخيرة» على دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لكن أعضاء البلدية لم يطّلعوا بعد على التفاصيل أو الملاحظات التقنية التي وضعتها «القوات» على دفتر الشروط، الذي سيُعرض على المجلس البلدي لمناقشته وإقراره. ورجّحت المصادر ألّا يمر «الدفتر» بالإجماع على طاولة المجلس البلدي، بل سيخضع للتصويت.