كلمة للسيد نصرالله الأسبوع المقبل!!

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بمناسبة ولادة أبي الفضل العباس (ع) في الرابع من شعبان “يوم الجريح المقاوم” وبرعاية الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، تقيم مؤسسة الجرحى احتفالاً تكريمياً بالمناسبة يوم الاربعاء الواقع فيه 10 نيسان 2019 الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك في الاماكن التالية:

بيروت_مجمع الامام المجتبى (ع) – حي الاميركان.

البقاع_مدينة بعلبك _ حسينية المرحوم حمودي عواضة طريق ثكنة الشيخ عبد الله.

البقاع _مدينة الهرمل _مجمع سيد الشهداء ع.

الجنوب _دير قانون النهر _النادي الحسيني.

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الجنوب _مدينة النبطية _النادي الحسيني