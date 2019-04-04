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فيما ينهمك لبنان الرسمي والشعبي في ملفات الداخل البالغة الدقة والحساسية، من التوظيف الى الموازنة فالكهرباء والعجز المالي والنزوح السوري والعقوبات على حزب الله، يستعد رئيسا لجنتي المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والشؤون الخارجية ياسين جابر ومعهما مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان لاطلالة خارجية تكاد توازي اهتمامات الداخل نسبة لزمانها ومكانها ومضمونها في آن.

الى واشنطن، يطير الوفد اللبناني يوم السبت المقبل في زيارة تمتد نحو اسبوع، لتمثيل لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظمه بنك وصندوق النقد الدوليان، وعقد لقاءات على مستوى من الاهمية مع مسؤولين في الادارة الاميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، على ان يشارك في سلسلة مناسبات تنظمها الجالية اللبنانية في واشنطن.

في معلومات "المركزية" ان الوفد النيابي سيحمل الى واشنطن، ملفا بالاصلاحات التشريعية والبنيوية التي عملت عليها لجنة المال وحددت فيها اكثر من محور اصلاحي، تمت التوصية باعتمادها في مشروع موازنة العام ٢٠١٩، بعدما جرت مناقشتهما في موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، وما تحقق الى اليوم من التشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بلبنان وجذب الاستثمارات بقطاعات متنوعة تساهم في بناء اقتصاده وتطوير معدلات النمو.

من التوصيات الاصلاحية: وضع سقف رقمي لعجز الموازنة، حصر إجازة الاستقراض بتمويل عجز محدد بشفافية، الغاء الإدارات الرديفة وإعادة النظر بالأجهزة التي لا تعمل، اعادة النظر بهيكليات الإدارات العامة وبملاكاتها العددية، كما وقف كل ما من شأنه أن يشكل توظيفاً مقنّعاً يتصف بالاستمرارية، واعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها، واعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة.

والى التوصيات اعلاه يضاف ايضاً بحسب المعلومات: تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما في قطاع الكهرباء، وضع النصوص التطبيقية عند الحاجة، ايلاء موضوع البيئة الاهتمام اللازم نظراً لآثاره المتعددة على المجتمع، وضع معايير وضوابط لسفر الموظفين إلى الخارج، الالتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوريان لإقرار ونشر موازنة الدولة، اضافة الى وضع خطة شاملة للإيجارات، واعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، لاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.

في السياق، يقول النائب كنعان لـ"المركزية": "خطا لبنان من خلال المجلس النيابي خطوات جدية على صعيد الاصلاحات المطلوبة، تشريعياً ورقابياً، وهي بحاجة للاستكمال حكومياً وتنفيذياً لتطبيق وترجمة مضمونها، وهناك ارادة سياسية على المستوى الرسمي للدفع في هذا الاتجاه، نظرا لما يعنيه ذلك في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من ضرورة وحاجة استراتيجية لاستعادة الثقة والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها راهنا".

اما على صعيد ملف النزوح السوري والعقوبات على حزب الله، فيتسلّح الوفد بموقف الدولة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، وجرى ابلاغه لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان، ويتمحور حول 3 نقاط اساسية: ان الوحدة الوطنية استراتيجية بالنسبة للموقف اللبناني، عودة النازحين السوريين بمعزل عن اي حل سياسي وان يكون التمويل الدولي لعودة النازحين لا لبقائهم في لبنان.