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بالصور - افتتاح دار فدوى حايك كوتور في الجميزة وإطلاق مجموعة أزياء بعنوان "تداعيات رومانسية بالوان الباستيل"

4
APRIL
2019
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افتتحت المصممة اللبنانية فدوى حايك دار "فدوى حايك كوتور" في منطقة الجميزة - بيروت. وقد اختارت شارع الجميزة الشهير بالأبنية الاثرية والشواهد التي ترسخ جمال امتزاج القديم بالحديث تماما بما يشبه حلمها في تصميم الأزياء الراقية التي تحمل في طياتها ومضات عراقة الماضي الجميل المندمج في حداثة الايقاع العصري النابض بالحيوية والديناميكية.

شارك في حفل الافتتاح العديد من السيدات والوجوه الاعلامية والشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية. وقد تخلل الحفل استعراض مميز للفساتين التي تشكلت فوق قامات تماثيل المانيكان وتوزعت في أرجاء المكان وبلغ عددها حوالى ٢٥ فستانا. وقد اطلقت المصممة على هذه المجموعة عنوان "تداعيات رومانسية بألوان الباستيل"، وقد تنوعت بين فساتين الاعراس وفستان حفلات الخطوبة وفساتين التخرج او ما يعرف بالبرومو، وتميزت بألوانها الساحرة وقصاتها الجامعة بين الريترو والحداثة تستقبل بها موسم ربيع وصيف ٢٠١٩.

واعلنت المصممة فدوى حايك أن إيجاد المكان المناسب لم يكن بالامر السهل وعبرت عن فرحتها بافتتاح الدار بالقول :عملت لفترة طويلة في مهنة تصميم الأزياء في دبي وساهمت في إنشاء العديد من دور الازياء هناك المتخصصة بالهوت كوتور والاعراس، ولكنني كنت افكر دائما بالعودة الى لبنان لأحقق حلمي في تأسيس دار للأزياء وانا سعيدة جدا بهذا الإنجاز، فليس هناك اجمل من ذلك الاحساس بأنك تبتكر وتعمل ما تحب وانت في ربوع بلدك ومحاط بالاهل والدفء العائلي. صحيح ان هناك العديد من الانجازات التي اختزنتها طوال السنوات المنصرمة في دبي والتي تعرفت خلالها الى الكثير من العميلات المحبات للخياطة الراقية ، الا انه في الوقت نفسه اتسع نطاق نشاطاتي في لبنان ووجدت بأنه لا بد من الاستقرار في لبنان لتحقيق حلمي في الموضة الذي بات واقعا ملموسا ضمن جدران هذا الصرح الجميل وسط شارع يضج بالحياة والحركة والفن والاماكن الفاتنة الاثرية".

يقع الدار في اقدم بناء في الشارع البيروتي ويتميز بالطراز الهندسي الفرنسي، في الدور الثاني حيث يفتح الباب الخشبي العالي على مصراعيه يدعوك للدخول الى عالم ممتع من الابتكار في تصميم وتنفيذ الازياء الهوت كوتور .

يضم "دار فدوى حايك كوتور" جناحين متوازيين ويتوسطهما بهو فسيح يستقبل الزوار في جلسة مريحة ضمن اجواء من الديكور الحديث ، كما يحتوي كل جناح على العديد من الغرف بعضها مخصصة لعرض الفساتين وأخرى لاحتياجات العروس ولفساتين الزفاف، في حين يضم الجناح الآخر عدة غرف تم تجهيزها كمحترف للفريق المتخصص في الهوت كوتور والاعمال اليدوية.

 

 

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