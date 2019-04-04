رئيس الجمهورية بحث مع زواره الأوضاع العامة وخطوات دعم الصناعة اللبنانية

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا واقع الصناعة اللبنانية مع وزير الصناعة وائل بو فاعور الذي اوضح انه اطلع رئيس الجمهورية على الاجراءات التي يتخذها لدعم الصناعة اللبنانية، وانه لمس كل دعم في الخطوات والتدابير المقترحة لتحقيق ذلك.

النائبة عناية عز الدين

واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة النائبة السيدة عناية عز الدين، واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والملفات التي تتابعها في مجلس النواب، اضافة الى حاجات منطقة صور. واوضحت السيدة عز الدين انها شكرت الرئيس عون على الدعم الذي لقيته منه خلال وجودها في وزارة التنمية الادارية في الحكومة السابقة، والمشاريع التي اطلقتها ولاسيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اولته اهتماما خاصا. واشارت الى ان رئيس الجمهورية يتابع كل المشاريع التي تحقق تطوير الادارة اللبنانية بكافة مؤسساتها.

الوزير السابق الان حكيم

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق الان حكيم الذي نقل الى رئيس الجمهورية دعوة من رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميل وقيادة الحزب لحضور افتتاح "متحف الاستقلال" الذي انشأه حزب الكتائب وسيتم تدشينه لمناسبة "يوم الشهيد" الموافق يوم السبت 13 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر في مجمع " بلاتيا" في ساحل علما.