living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية بحث مع زواره الأوضاع العامة وخطوات دعم الصناعة اللبنانية

4
APRIL
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم  في قصر بعبدا واقع الصناعة اللبنانية مع وزير الصناعة وائل بو فاعور الذي اوضح انه اطلع رئيس الجمهورية على الاجراءات التي يتخذها لدعم الصناعة اللبنانية، وانه لمس كل دعم في الخطوات والتدابير المقترحة لتحقيق ذلك.
 
النائبة عناية عز الدين
واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة النائبة السيدة عناية عز الدين، واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والملفات التي تتابعها في مجلس النواب، اضافة الى حاجات منطقة صور. واوضحت السيدة عز الدين انها شكرت الرئيس عون على الدعم الذي لقيته منه خلال وجودها في وزارة التنمية الادارية في الحكومة السابقة، والمشاريع التي اطلقتها ولاسيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اولته اهتماما خاصا. واشارت الى ان رئيس الجمهورية يتابع كل المشاريع التي تحقق تطوير الادارة اللبنانية بكافة مؤسساتها.
 
 
الوزير السابق الان حكيم
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق الان حكيم الذي نقل الى رئيس الجمهورية دعوة من رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميل وقيادة الحزب لحضور افتتاح "متحف الاستقلال" الذي انشأه حزب الكتائب وسيتم تدشينه لمناسبة "يوم الشهيد" الموافق يوم السبت 13 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر في مجمع " بلاتيا" في ساحل علما.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout