الوزيرة بستاني: ٣ محطات صرف صحي رئيسية لتخفيف التلوث عن الليطاني

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شددت وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال ندوة حوارية في مجلس النواب حول مشروع سد بسري على "انني طلبت تضمين التوصيات نشر كل الدراسات الموجودة لدى مجلس الانماء والاعمار والمتعلقة بمشروع بسري".



واضافت:"في التوصيات أيضاً طلبت القيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتخفيف الآثار البيئية للمشروع".

وقالت:"طلبت أيضاً التوصية باضافة قرى منطقتي جزين وشرق صيدا الى المناطق المستفيدة من سد بسري وقد أرسلت منذ اسبوعين كتاباً بذلك الى مجلس الانماء والاعمار".

ولفتت الى "انها أبلغت اللجنة باني أرسلت كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار للبدء باسرع وقت ممكن بتنفيذ ٣ محطات صرف صحي رئيسية لتخفيف التلوث عن مجرى الليطاني".