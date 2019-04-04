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اضطرابات جوّية فوق المتوسط والأمطار مستمرة!

4
APRIL
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضات جوّية تجتاح جنوب اوروبا ووسط البحر المتوسط وسيتجمّع قسمٌ كبير منها فوق اليونان مساء الجمعة فتتحوّل الى عاصفة غزيرة الأمطار وينحرف جزء منها نحو تركيا، فيتأثر لبنان بسحب رطبة ورعدية تسبب تساقط الأمطار بشكل محلّي (غير شامل) تكون غزيرة احيانا مصحوبة بعواصف رعدية بخاصة في الشمال.
 
يغطي، مجدداً، منخفض البحر الأحمر سيناء وشبه الجزيرة العربية ومصر بقيَم متدنية ويساهم بجذب الأمطار نحو فلسطين والأردن ولبنان وسوريا بين الجمعة بعد الظهر والأحد ليلاً بخاصة في المناطق الشمالية والبقاعية.
 
امّا من جهة دول الخليج، تتأثر الكويت والبحرين وقطر بمنخفض مداري غزير الأمطار والرعود، يتشكل تدريجياً فوق الرياض وسيكون مصحوباً بعواصف رعدية وتساقطاً غزيراً للبرد، ويُخشى تشكلُ السيول والفيضانات وسط المملكة السعودية.
 
طقس يوم الجمعة في لبنان، مشمس قبل الظهر يتحوّل الى غائم وممطر بين بعد الظهر وساعات المساء (شمالاً وبقاعاً).
 
الحرارة على الساحل: 20/14
 
في البقاع: 15/5
 
الجبال 1200 متر: 13/5
 
الضغط الجوّي: 1013hpa
 
الرطوبة: 75%
 
الرياح: شمالية غربية .سرعتها 10 كم في الساعة.
 
 
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