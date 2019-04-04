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توقيف كارلوس غصن مجدداً!

4
APRIL
2019
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أوقف عناصر من الضابطة العدلية في طوكيو، صباح الخميس، الرئيس السابق لتحالف رينو – نيسان كارلوس غصن مجدداً بناءً على شبهات جديدة تتعلّق بارتكابات ماليّة، في إجراء اعتبره غصن “توقيفاً اعتباطياً مقزّزاً”.


وبعد توقيفه أصدر غصن بيانا، قال فيه “إن لم يكن هدفهم تحطيمي فلماذا جاؤوا لاعتقالي مع أنّني لم أعرقل بتاتاً العملية القضائية الجارية؟”.


وأضاف “أنا بريء من كلّ الاتهامات الموجّهة إليّ والتي لا أساس لها ومن الوقائع المسندة إليّ”.


وإعادة توقيف غصن التي اعتبرتها شبكة التلفزيون العمومية “أن أتش كي” إجراء “نادراً للغاية”، أتت غداة إعلان الرئيس السابق لمجموعة نيسان، الذي أفرج عنه قبل أقلّ من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفاً، عزمه على عقد مؤتمر صحافي في 11 نيسان الحالي.

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