تيار أوروبا: الأقوى!

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نظم التيار الوطني الحر في أوروبا مؤتمره السنوي في صوفيا بلغاريا بحضور أكثر من ١٢٠ لبناني منتشرين في أوروبا أتوا من ١٥ دولة ومسؤولي لجنة الإنتشار المركزية. وقد إنضم لهذا المؤتمر النائبين ألان عون ونعمت افرام حيث بحثوا مع الحاضرين مواضيع تتعلق بالإنتاجية الإقتصادية وهيكلة التغيير وموازنة الدولة ومكافحة الفساد.

وقد افتتح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل المؤتمر لتواجده في بلغاريا لزيارة رسمية للجالية اللبنانية والسفارة اللبنانية في بلغاريا. وقد ركز الوزير باسيل على الدور الكبير الذي يقوم به التيار في بلدان الإنتشار في نشر الثقافة اللبنانية وتسويق المنتوجات اللبنانية والتواصل الدائم مع السفارات اللبنانية لتكملة عملها ودعمها.



وقد شدد الدكتور مارك زبال منسق عام قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر على أهمية هذا المؤتمر على الصعيد الحزبي وعلى دور المنتشرين في الإنتخابات النيابية لإيصال مرشحي التيار الوطني الحر.



أما السيد رالف معكرون، مساعد منسق قطاع الانتشار لقارة أوروبا، فقد أكد على أنه "لم ولن يكون في قاموسنا كلمات الفشل الانكسار او الافلاس، بل النجاح المثابرة والتصميم نستقيهم من ٢٩ عاماً من النضال".



وأخيراً، أكد منسق منطقة اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي أن "من راقب مواقف التيار ورئيسه المتقدمة في السياسة الداخلية والخارجية - من موضوع القدس، الى النازحين، الى السيادة والقرار الحر، الى المشاركة الفعالة والصالحة، والأفعال ضد الفساد ورفع السرية المصرفية ومن ثم مؤخرا إنذاره بالنسبة للاقتصاد - يعرف اننا في السياسة اكثر من رؤويين وإنما ايضاً اقوياء - وأقوياء جدا !"