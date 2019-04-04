ارهابيو مخيم اليرموك هم من سلموا جثة الجندي الاسرائيلي

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كشفت مصادر مطلعة أن المجموعات الإرهابية التي كانت تتواجد في مخيم اليرموك جنوب دمشق هي من سلمت جثة الجندي زكريا بوميل إلى الكيان الاسرائيلي، والتي أعلن الاحتلال عن استعادتها.





ورجحت المصادر أنه" تم اكتشاف الجثة من قبل المجموعات المسلحة خلال حفر المقابر في مخيم اليرموك، وأن العثور على الجثة جاء بتنسيق بين الارهابيين والاستخبارات الإسرائيلية، التي كانت منذ دخول الارهابيين الى مخيم اليرموك وهي تجند العملاء وتدفع بخبراء الى داخل المخيم للوصول الى جثة القتيل من جيش العدو".

واوضحت المصادر ان " اجهزة الاستخبارات الاسرائيلة كانت مهتمة جدا بعد سيطرة المجموعات المسلحة الارهابية على مخيم اليرموك بموضوع المقبرة ، وتحدثت المصادر عن رسالة وصلت إلى تلك الجماعات من الكيان الغاصب، ترصد فيها تل أبيب مبلغا ماليا كبيرا لمن يعثر على أدلة تفيد بمكان دفن رفات جنودها، وأن الإسرائيليين طرحوا مكانا وحيدا وهو مقبرة الشهداء للبحث فيه."

الجدير ذكره أن الجندي كان قد قتل قبل 37 عاما خلال معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري، خلال اجتياح الكيان الاسرائيلي للبنان عام 1982. وتعتبر معركة السلطان يعقوب من اكبر المعارك التي خاضها الجيش السوري ضد جيش الاحتلال، في بداية اجتياح لبنان عام 82، حيث دمرت فيها وحدات الجيش السوري لكيان الاحتلال ثماني دبابات ومقتل حوالي 30 قتيلاً .