عناوين الصحف ليوم الخميس 4 نيسان 2019

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الأخبار: صفقة القرن: دولة هجينة بأموال الخليج

الحكومة تعفي الحريري من الغرامات؟

البناء: بوتفليقة يستقيل ويوجّه رسالة اعتذار للشعب الجزائري... والمجلس الدستوريّ يعلن الشغور

جماعات النصرة وداعش تضع يدها على رفات جندي «إسرائيلي» وتسلّمه للاحتلال

الحريري يمتنع عن استقبال وزير خارجية فنزويلا بعد اتصال من بومبيو

اللواء: أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة

عون يستعجل الإقرار قبل زيارة اليونان .. واستغراب لبناني لمجيء وزير خارجية فنزويلا

النهار: الكهرباء وخفوضات الموازنة في المربع الأخير





الجمهورية: إستنفار رسمي لـ "إصلاحات موجعة"

the daily star: Hariri calls for concerted efforts to enact reforms



l'orient le jour: Carlos Ghosn, de nouveau en garde à vue, dénonce une "arrestation révoltante"