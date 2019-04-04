أسرار الصحف ليوم الخميس 4 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر فنزويلية دبلوماسية إنّ جولة وزير الخارجية الفنزويلي في المنطقة تسبّب القلق لوزارة الخارجية الأميركية التي تجري اتصالات لتعطيل الزيارة والتشويش عليهاـ وأضافت المصادر إنّ الشق المقلق في الزيارات الفنزويلية ليس دبلوماسياً بل ما يتضمّنه من لقاءات مع قادة دول وفى محور المقاومة خصوصاً اللقاء بينه وبين السيد حسن نصرالله في ضوء لتهامات أميركية لفنزويلا باستضافة مجموعات من حزب الله تنفيها القيادة الفنزويلية وقيادة حزب الله دون ان تنفيا تعاونهما في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية في العالم…



الأخبار: علم وخبر

لبنانيتان من «أرض الخلافة»

سلّمت الاستخبارات البريطانية استخبارات الجيش اللبناني لبنانيتين كانتا متزوجتين مقاتلَين في تنظيم داعش. وقد وصلتا عبر مطار بيروت منذ 3 أسابيع تقريباً، بعد التنسيق مع جهاز الأمن العام. وكانت اللبنانيتان متزوجتين شقيقَين لبنانيَّين كانا قياديين في «داعش» قبل مقتلهما في الرقة في معارك ضد الجيش الأميركي.



باسيل يحيل سفيرة على التفتيش

أحال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا الضاهر، على التفتيش، لمخالفتها النظام الداخلي للوزارة، بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة بذلك. قصّة الضاهر والإجازات قديمة، وكانت سبباً في الخلاف بينها وبين الأمين العام لـ«الخارجية» السفير هاني شميطلي («الأخبار»، 24 تشرين الأول 2018)، الماضي قُدماً بسياسة حسم أيام العُطل من راتب الضاهر. آخر التطورات التي حتّمت إحالة الضاهر على التفتيش، قدومها إلى لبنان، ثم سفرها إلى دبي، ومن بعدها إلى أستراليا، من دون أن تكون قد استحصلت على إذنٍ مُسبق.



القوات ومحارق بلدية بيروت

استكمالاً لجلسات سابقة، عقد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، اجتماعاً مع ممثلين عن حزب القوات اللبنانية، للبحث في دفتر الشروط المتعلق بمعالجة النفايات الصلبة في بيروت بتقنية التفكك الحراري (المحارق)، وذلك بعدَ شهرين من آخر لقاء بين الطرفين. وفيما كان من المفترض أن يكون هذا الاجتماع مفصلياً لجهة إبلاغ القوات ملاحظاتها النهائية على مشروع المحارق، قبل عرض دفتر الشروط على أعضاء المجلس البلدي لدرسه، لم ينتج منه أي شيء.

اللواء: أسرار

غمز

تساءل نائب معارض: ماذا سيفعل وزراء تيّار موالٍ. إذا مرّت الـ90 يوماً، ولم تكن خطة الكهرباء، قد أقرت بعد!



همس

تتهامس قيادات ذات تأثير في «14 آذار» بأن رهانات البعض منهم تأثرت ولا تزال بنتائج التسوية السياسية..



لغز

يحرص مقربون من قيادي وسطي على تجنّب نقل بعض إشارته، والإكتفاء بالإستماع إلى الآراء فقط!



النهار: أسرار الآلهة

اين المحرقة؟

يرفض رئيس بلدية بيروت حتّى الساعة الكشف عن الموقع المُقترح لإقامة محرقة النفايات في العاصمة....

كارتيل النفط

قال مسؤول إن المضيّ بخطّة الكهرباء بعد تنظيم عمل المولّدات يضرّ كثيراً بكارتيل النفط الذي اغتنى على حساب المواطن اللبناني الفقير ووزّع "خيراته" على مسؤولين وأحزاب....

أموال قطر؟

لم تُعلن وزارة المال أو أي جهة رسميّة حتّى الساعة إذا كان لبنان تلقّى الأموال الموعودة خلال القمّة الاقتصاديّة العربيّة من دولة قطر....

الجمهورية: أسرار

إقالة

أقالت قيادة أحد الأحزاب البارزة جميع المسؤولين عن المراكز والأقسام الحزبية في المناطق والقرى وهي الآن بصدد إعادة الهيكلة مُجدداً وسيستمر هذا العمل أشهراً.

فتور

يسود فتور بين نائب شمالي والمرجعية الدينية للطائفة التي ينتمي اليها هذا النائب بسبب الموقف الذي اتخذته المرجعية من مسألة توزير تكتل سياسي.

موعد

لم تلحظ مواعيد مرجع رسمي موعداً لدبلوماسي يزور لبنان وهو أمر لم يحصل سابقاً.