اسرائيل تكشف عن طريقة استعادتها لرفات الجندي المفقود في لبنان!

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أعلنت إسرائيل اليوم (الأربعاء)، أنها استعادت رفات جندي فقد في معركة السلطان يعقوب بالبقاع اللبناني عام 1982.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين، إن رفات الجندي زخاري بوميل المولود بالولايات المتحدة بات في إسرائيل، مبيناً أنه تم التأكد من أن الجثة تعود إليه بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.

وأضاف أنه تم إعادة الجثة بواسطة عملية عسكرية وليس من خلال صفقة تبادل أسرى.

وأوضح الجيش أن جنديين آخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي وقعت يومي العاشر والحادي عشر من يونيو (حزيران) 1982.