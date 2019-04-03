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كرامي إلتقى اللجنة الاهلية للنازحين: وجودهم يسبب أزمة اقتصادية كبيرة وهناك مؤامرة على سوريا وعلى لبنان في هذا الموضوع

3
APRIL
2019
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 استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في مكتبه في طرابلس، وفدا من اللجنة الأهلية لإعادة النازحين السوريين من طرابلس إلى بلادهم، ضم ممثلين عن قوى واحزاب لبنانية وهيئات أهلية، وتقدمه منسق اللجنة المركزية في "التيار الوطني الحر" نقولا الشدراوي، والأعضاء: عفيف نسيم، بسام الشعراني، مجدي العمري ومعتز سعدالله. 

وتركز البحث على "تردي الأوضاع الحياتية والاجتماعية في طرابلس والشمال في ظل غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم العمالة واليد العاملة، والمنافسة الشديدة للأخوة النازحين السوريين".

كرامي
بعد اللقاء، قال كرامي: "رحبنا باللجنة الأهلية التي تتابع موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم، ونحن نؤيد موقف الدولة اللبنانية، سواء أكان موقف رئيس الجمهورية، او موقف الدولة اللبنانية في البيان الوزاري. ونتمنى ان يطبق هذا البيان، ولكن نتيجة اتصالاتنا مع كل الجمعيات الأهلية وكل الاقتصاديين، والصناعيين والحرفيين في طرابلس، وجدنا أن هذا الوجود يسبب ازمة اقتصادية كبيرة خانقة. ونحن نشعر أيضا بمؤامرة على سوريا وعلى لبنان في هذا الموضوع، لذلك نعود ونشدد على ضرورة التزام البيان الوزاري، وان تطبق القوانين داخل لبنان كأي دولة تحترم نفسها وتعاني أزمة نازحين على أرضها. نحن في لبنان وسوريا شعب واحد، ونحن حريصون عليهم وعلى عودتهم الآمنة بكل كرامة وعزة وسلامة أيضا". 

الشدرواي
بدوره، قال الشدراوي باسم اللجنة: "تشرفنا بلقاء معالي الوزير كلجنة أهلية لإعادة النازحين في طرابلس، وتباحثنا معا في موضوع التعاون لما فيه خير المدينة وخير القضاء، في موضوع تطبيق القوانين. فالمطلوب اليوم فقط هو تطبيق القوانين، بما يختص بقانوني العمل والبناء، والبلدية يجب ان تقوم بمجهود كبير، لأننا نشهد فلتانا في شوارع المدينة غير طبيعي، يجب ان نعالج هذا الأمر بالتعاون مع معالي الوزير كرامي، وسنكون مع "تيار الكرامة" في هذه اللجنة وسنستكمل زيارتنا لجميع فاعليات المدينة لاستكمال البحث في موضوع النازحين لما فيه مصلحة طرابلس والوطن". 

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