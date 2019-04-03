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أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، أن هناك "جلسة غدا لإستكمال النقاش"، مؤكدا أن "الجو إيجابي". وأشار إلى أن "الهدف الأساسي تخفيض العجز وتأمين الكهرباء 24/24"، لافتا إلى أن الخيارات مفتوحة.







وكشف الجراح أن "هناك شبه توافق حول الخطة المقدمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني والأماكن التي ستكون فيها المعامل المؤقتة والدائمة لانتاج الكهرباء".







وتابع: "بالنسبة إلى معمل سلعاتا، هناك أرض استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج"، موضحا أن "البحث حول ما إذا كان هناك حاجة إلى أرض إضافية من يمول الإستملاك".







وأكد الجراح أن هناك "سرعة وتقدم في النقاش"، مشيرا إلى أن "اللجنة توصلت إلى رأيين حول كيفية إدارة المناقصات،" لافتا إلى أن هناك حاجة الى وقت أكثر لاتخاذ القرار"؟