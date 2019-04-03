مصادرة مولد كهربائي في منطقة المريجة

A + A -

صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة مولدا كهربائيا في منطقة المريجة لصاحبه ر.ز.، ووضع أمانة لصالح بلدية المريجة باشارة من النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان.

وقد حاول اصحاب المولد نقله من المكان واستقدموا "بلاطة" لذلك، الا ان عناصر امن الدولة منعوهم. وقد سُلمت المفاتيح الى بلدية المريجة.

يُذكر أنه كان قد سُطر أكثر من محضر ضبط بحق صاحب المولد الذي استمر في مخالفة التسعيرة، ولم يستكمل تركيب العدادات كما لم يعط المستهلكين ايصالات التي غالبا ما كان يزيد عليها مبالغ اضافية.

وفي هذا السياق ذكّرت مديرية حماية المستهلك أنها تواصل تشددها في ملاحقة كل المخالفين من أصحاب المولدات. وهي لن تتهاون مع اي مخالفة أخرى تطال الناس سواء بأمنهم الغذائي أو سلامتهم أو مصالحهم.