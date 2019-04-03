بنك بيروت يختار 66 Cannon Street عنواناً لمقره الجديد في لندن

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استحوذ بنك بيروت )المملكة المتحدة( ليمتد على مبنى في شارع 66 Cannon Street في الوسط المالي لمدينة لندن ليكون مقراً رئيسياً له في المملكة المتحدة.



مبنى 66 Cannon Street الذي يُعرض للمرة الاولى منذ 25 عاماً هو معلم عريق ومميز يعود الى منتصف القرن التاسع عشر ويضم مساحة 20.000 قدم مربع وهو المكان الانسب لأصحاب الشركات للمستثمرين والمطورين.



للمبنى مدخله الخاص وقد تم تأهيله بالكامل بحيث بات يضم تصاميم عالية الجودة وبنية معلوماتية وتكنولوجية حديثة من شأنها المساهمة في استراتيجية النمو الخاصة بالمصرف بشكل فعّال ومتمحور حول الزبائن.



فضلاً عن ذلك، يقع مقر 66 Cannon Street في قلب منطقة في مدينة لندن شهدت تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة وهو على مقربة من بنك انكلترا ومحطة Cannon Street ومن مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والتجارية.



نبذة عن بنك بيروت المملكة المتحدة

بنك بيروت (المملكة المتحدة) ليمتد مصرف مملوك بالكامل من بنك بيروت ش.م.ل. أحد أبرز المجموعات المصرفية في لبنان. يعود تأسيسه الى بداية الثمانينيات في لندن وهو مرخص من قبل هيئة التنظيم العليا (PRA) في المملكة المتحدة وخاضع لسلطة الرقابة البريطانية (FCA) وهيئة التنظيم العليا.

يتمحور النشاط الرئيسي للمصرف حول التمويل التجاري والخدمات المصرفية التجارية وخدمات المصارف المراسلة، ويقدم خدماته المصرفية لمجموعة من تجار الجملة والتجزئة والعملاء التجاريين، وسوف يركز المقر الجديد للمصرف على تمويل الأعمال التجارية الكبرى في حين أن مكتب Curzon Street, Mayfair سيستمر بخدمة عملاء التجزئة والشركات.



والجدير ذكره ان لمجموعة بنك بيروت ش.م.ل. تواجداً في الاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط وغرب افريقيا وأستراليا بالاضافة الى شبكة فروع محلية في لبنان.