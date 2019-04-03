حرصاً على سلامتكم... إتبعوا هذه الإرشادات

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا باردا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، خلال اليومين القادمين كما ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط ما قد يؤدي إلى ذوبان الثلوج، وارتفاع مستوى مياه الأنهر، لذا تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى "ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصا على سلامتهم وتدعوهم إلى اتخاذ الإحتياطات التالية:

- الإبتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيار سريعا جراء ذوبان الثلوج.

- عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.

- عدم القفز من الأماكن العالية خصوصا في المواقع الصخرية.

- مراقبة الأولاد ومنعهم من الإقتراب من ضفاف الأنهر أثناء إقامة النزهات في الطبيعة.

- عند التجول على متن القارب في مياه البحيرات يجب عدم الوقوف داخله والتأكد من إرتداء سترة النجاة.

- الإتصال فورا على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث".