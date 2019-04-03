منتجات تاتش هي الأفضل على الإطلاق في السوق اللبناني في نسخة العام 2019 من مسابقة منتج العام

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فازت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بجائزة منتج العام، بنسختها لعام 2019 عن فئة الاتصالات، وذلك عن كل من تطبيق تاتش Mobile App وباقة الطلاب Student plan وباقات الأعمال Business Bundles، حيث تجاوزت بنجاح لافت منافسيها في الفئة عينها.

وقد جرى إعلان النتائج خلال حفل Product of the Year 2019 الذي أقيم في الـMusic Hall في وسط بيروت يوم الأربعاء 27 آذار المنصرم.

ومنتج العام هي المسابقة العالمية الوحيدة التي تعتمد على تصويت المستهلك للمنتجات المبتكرة. المسابقة التي تأسست في فرنسا في العام 1987 وتجري حالياً في 44 دولة حول العالم، يتمثل هدفها الأساس في توجيه المستهلك نحو منتجات جديدة، وتقدير مقدمي الخدمات والشركات المصنعة للمنتجات، بالإضافة الى وسائل التسويق المبتكرة.

وفي النسخة اللبنانية، تم تقديم أكثر من 100 خدمة ومنتج استهلاكي عن مختلف الفئات، شملت الخدمات المصرفية والاتصالات والتجارة الإلكترونية والأغذية والرعاية المنزلية، حيث جاء فوز تاتش عن فئة الاتصالات إستناداً إلى النتائج الرسمية لاستطلاع وطني شمل 1600 مستهلك أجرته وكالة أبحاث السوق العالمية نيلسن في لبنان. وقد جرى التحقق من صحة أصوات جميع الأشخاص المشاركين في الإستفتاء بشكل مستقل من قبل وكالة أبحاث السوق.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي في شركة تاتش إمري غوركان: "نهدي إنجاز الفوز بجائزة منتج العام 2019 الى جميع العاملين في الشركة. من جهة أخرى، فإن تفوق باقة الطلاب Student plan على جميع المنتجات المقدمة في فئة الاتصالات هو إنجاز من نوع آخر يحثنا على المثابرة في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر على الصعيد الوطني".

وأضاف غوركان: "تأمين الخدمات التي تعزز تواصل الشباب، هو جزء أساس من خطة تاتش والدليل على ذلك باقة الطلاب Student Plan التي إبتكرت خصيصاً لتلبية احتياجاتهم في المجتمع الرقمي. فإن شركة تاتش تأخذ على عاتقها تلبية متطلبات الشباب الى جانب تقديم أفضل المنتجات والخدمات والخبرات لإبقاء زبائنهاعلى إطلاع بأحدث التطورات التكنولوجية".

تشتمل خدمة باقة الطلاب Student Plan الخاصة، على مقترحات رقمية قيّمة ومطورة بعناية تميزها عن غيرها في السوق، وهي تشمل خدمات كل من أنغامي وأوبر والتعليم الإجتماعي وبطاقة حسومات للطلاب. كما قدّمت الشركة تجربة رقمية مدهشة تسمح للطلاب بتشغيل الخدمة وإدارتها فقط من خلال إستخدام تطبيق تاتش.