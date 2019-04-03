هيئة قضاء المنية: نرفض التعرض للوزير باسيل

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تستنكر هيئة قضاء المنية الضنية في التيار الوطني الحر التعرض الدائم لمعالي وزير الخارجية جبران باسيل من قبل النائب جهاد الصمد.

وتفيد انه حسب ما هو واضح في الصور تعرضت الغابات و الاحراج لقطع أشجار ممنهج و ليس لتشحيل كما هو وارد، هذا بالاضافة الى التعدي على املاك الغير برخص واهية لا تحدد النقاط على الارض.

ناهيك عن التفحيم دون حسيب او رقيب في مناطق مكتظة بالسكان غير آبهين لصحة و حياة الأشخاص القاطنين في المنطقة و التلوث البيئي.

لذلك نطالب بايجاد حلول لهذه المشكلة و التي تتجلى في تحديد عدد الرخص للملتزمين و تحديد المساحة المناسبة للتشحيل موقعة من مساح محلف.

ونشير الى ان ما قام به معالي الوزير باسيل انما هو لحمايتهم و منع التعرض لهم قانونياً بمحاضر ضبط لا تلغى سوى بدفع غرامات أو بالحبس علما ان الهدف الوحيد هو مساعدتهم و تسهيل عملهم والمحافظة على حقهم بالتشحيل في مناطقهم عوض تكبد تكاليف باهظة في نقل الحطب والفحم من قضاء لاخر.