الرئيس عون استقبل وزير خارجية فنزويلا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزويلية السيد خورخي ارياسا الذي نقل اليه رسالة شفهية من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تناولت الاوضاع الراهنة في فنزويلا.

وتم خلال اللقاء التداول في العلاقات اللبنانية- الفنزويلية واوضاع اللبنانيين والفنزويليين المتحدرين من اصل لبناني ودورهم في الحياة العامة في فنزويلا.

ورافق الوزير ارياسا سفير فنزويلا المعين في لبنان جيزوس غريغوريو غونزاليس والقائم بالاعمال السيدة عميرة زبيب وعدد من الديبلوماسيين الفنزويليين.