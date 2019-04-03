الأمطار الغزيرة عائدة.. منخفض جديد سيضرب لبنان في هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلا هوائية رطبة تتدفق نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط من جنوب اوروبا، تساهم، بين الحين والآخر بتشكل سحباً ممطرة تتوزع بشكل عشوائي بين الداخل السوري ولبنان، وتسمّى بحالات عدم استقرار، لكن المنخفض الجوّي الذي سيضرب لبنان يوم السبت سينحرف نحو جنوب تركيا والساحل السوري ويعيد سيناريو الأمطار التي قد تكون غزيرة يوم الأحد بخاصة بين وسط لبنان وشماله مع عواصف رعدية وثلوج على الجبال العالية.

طقس يوم الخميس مشمس قليل الغيوم، ترتفع درجات الحرارة لتلامس 23 درجة ساحلاً و 18 درجة في الداخل لكن الأمطار العشوائية ستعود ظهر الجمعة نحو دمشق ويبرود وتطال مناطق بقاعية وشمالية مع عواصف وعدية محلية.

الحرارة على الساحل: 23/15

في البقاع: 18/7

الجبال 1200 متر: 14/5

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: شمالية سرعتها 10 كم في الساعة.