عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2019

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الأخبار: الجزائر تطوي صفحة بوتفليقة

الدولة تشرّع التهرّب الضريبي!

اللواء: نقاش «بديهيات» في لجنة الكهرباء.. والمناكفة القواتية - العونية الحاضر الأكبر

لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يعترض: تقاعدي 6000 دولار!



النهار: الموازنة والكهرباء والنزوح... هل البلد ماشي؟



البناء: الجيش يحسم الخيار السلمي في الجزائر... استقالة بوتفليقة تفتح الباب لحكومة مؤقتة وانتخابات

الحكومة لإنهاء الملفات الاقتصادية والموازنة في نيسان... بعد النجاح الكهربائي

وزير خارجية فنزويلا في بيروت... ولقاء تضامني مسائي حاشد في الكومودور



الجمهورية: إستعداد للتجاوب مع المطالب الدولية

الوطن السورية: مخاوف لدى مسلحي إدلب من تراجع دعم أنقرة بعد «نكسة» الانتخابات المحلية … هدوء حذر في ريف حماة الشمالي وتصعيد إرهابي بسهل الغاب الغربي



the daily star: Algeria turns the page on Bouteflika

l'orient le jour: Au Liban, la francophonie fait de la résistance