أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية انّ الجيش الجزائري لعب دوراً مميّزاً في الأزمة السياسية والحراك الشعبي حيث استطاع إدارة العلاقة بين الرئاسة والشارع بطريقة ذكية منحته القدرة على التحكم بمسار التغيير وصولاً لتحديد موعد إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وربط ايّ تشكيلات مستقبلية بالحصول على موافقة قيادة الجيش التي تشكل اليوم الجهة المحورية في رسم مسار المرحلة المقبلة في ظلّ الشعبية التي يحظى بها الجيش والتي تتفوّق على كلّ تشكيلات المعارضة…



اللواء: اسرار

همس

ترددت معلومات ان دولة صغيرة تعهدت بتقديم معونة «دولارية» وافرة، لم تفِ عملياً بالتزامها أو تعهدها!



غمز

ما تزال مديريات ودوائر تابعة لوزارات منشأة حديثاً، تطلب استخدام موظفين مؤقتين أو مياومين، مع العلم ان العدد المتوافر لا وظائف لديه؟!



لغز

استبق حزب بارز سلّة جديدة من الضغوطات باتخاذ إجراءات قاسية لاحتواء التداعيات.



الجمهورية: أسرار

لقاء

لفت إنتباه كثيرين الحضور اللافت لمجموعة من رجال الأعمال الذي كاد يُغطّي على الحضور السياسي في لقاء مع مسؤول غربي كبير.

مشروع



عُلم أن مشروع "المنطقة الإلكترونية" الذي عرضه أحد الدكاترة المتخصّصين لتفعيل معرض طرابلس تمّ تحويله الى منطقة البترون رغم أن الكابل البحري للإنترنت هو الأقرب إلى طرابلس.

جبهة

تحفّظ بعض الذين التقاهم دبلوماسي غربي من قوى "14 آذار" حين طرحَ عليهم إعادة تكوين جبهة لإحداث توازن مع حزب بارز مُعتبرين أن موازين القوى لا تسمح بذلك.

النهار: أسرار الآلهة

لا نية في التحقيق

طرح النائب سامي الجميل قيام لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التوظيف والتعاقد لم يلق الصدى المطلوب لأنه يقضي باستدعاء وزراء سابقين وحاليين ومساءلتهم ما يشكك في جدية المضي بالمحاسبة....



طعن في الرابطة المارونية

تقدم معترضون على نتائج انتخابات الرابطة المارونية بطعن أمام القضاء في شرعية الرئيس ونائبه لأنهما يجمعان بين مهمتهما ومسؤوليات حزبية لم يستقيلا منها قبل الاستحقاق....

شرطة بيروت

تنطلق في نيسان الجاري النواة الأولى لشرطة بلدية بيروت التي ستتولى تنظيم السير والمساهمة في أمن المدينة....