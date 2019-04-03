أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية انّ الجيش الجزائري لعب دوراً مميّزاً في الأزمة السياسية والحراك الشعبي حيث استطاع إدارة العلاقة بين الرئاسة والشارع بطريقة ذكية منحته القدرة على التحكم بمسار التغيير وصولاً لتحديد موعد إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وربط ايّ تشكيلات مستقبلية بالحصول على موافقة قيادة الجيش التي تشكل اليوم الجهة المحورية في رسم مسار المرحلة المقبلة في ظلّ الشعبية التي يحظى بها الجيش والتي تتفوّق على كلّ تشكيلات المعارضة…



اللواء: اسرار

همس

ترددت معلومات ان دولة صغيرة تعهدت بتقديم معونة «دولارية» وافرة، لم تفِ عملياً بالتزامها أو تعهدها!



غمز

ما تزال مديريات ودوائر تابعة لوزارات منشأة حديثاً، تطلب استخدام موظفين مؤقتين أو مياومين، مع العلم ان العدد المتوافر لا وظائف لديه؟!



لغز

استبق حزب بارز سلّة جديدة من الضغوطات باتخاذ إجراءات قاسية لاحتواء التداعيات.